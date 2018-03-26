Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-западе Ирака

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Эрдоган утверждает, что в районе иракского Синджара стартовала наземная операция

Эрдоган утверждает, что в районе иракского Синджара стартовала наземная операция

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие военные начали наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака.

Об этом сообщает DW.

"Мы сообщали, что движемся в направлении Синджара. Сейчас операция там стартовала", - сказал Эрдоган, не приводя подробностей.

В свою очередь, силы безопасности Ирака подчеркивают, что на его территории нет воинских формирований третьих стран.

Напомним, 24  марта генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил об установлении полного контроля над сирийским городом Африн, в котором с 20 января Анкара проводила военную операцию Оливковая ветвь, направленную против курдских формирований.

Эрдоган заявлял, что после победы в Африне Анкара продолжит военную операцию в других курдских районах Сирии, а также в районе Синджар в Ираке.

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