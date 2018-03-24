Турция заявила об установлении полного контроля над сирийским Африном

Генеральный штаб Вооруженных Сил Турции заявил об установлении полного контроля над сирийским городом Африн.

Об этом сообщает Анадолу.

"Район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома", - сказано в сообщении турецкого Генштаба.

Саперы ВС Турции проводят работа по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных на северо-западе Сирии.

Турция начала операцию Оливковая ветвь по установлению контроля над Африном 20 января. Этот город был контролем курдов, которых Анкара считает террористами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал после взятия Африна продолжить операцию Оливковая ветвь в оплоте курдского сопротивления - городе Манбидж.

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