Турция расширит военную операцию в Сирии и Ираке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после победы в сирийском регионе Африн Анкара продолжит военную операцию в других курдских районах Сирии, а также в районе Синджар в Ираке.

По его словам, освобождение города Африн было основным этапом операции Оливковая ветвь, передает Анадолу.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая операция продолжится вдоль совместной с Сирией границы, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне, Камышлы.

При этом он не исключил активные боевые действия против курдов в Ираке. "ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов Рабочей партии Курдистана в иракском районе Синджар", - пояснил президент Турции.

По его словам, с начала операции Оливковая ветвь нейтрализовано уже 3622 курдских повстанца, которых Турция считает террористами.

Напомним, что 18 марта президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн на северо-западе Сирии.

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21 января генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.