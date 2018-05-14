Это был долгий путь: Трамп прокомментировал открытие посольства США в Иерусалиме

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Открытие посольства было приурочено к 70-й годовщине признания США государства Израиль

Открытие посольства было приурочено к 70-й годовщине признания США государства Израиль

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.

Глава Белого дома Дональд Трамп на торжественной церемонии лично не присутствовал, однако все равно выступил с речью по этому поводу.

"Ровно 70 лет назад Соединенные Штаты при Гарри Трумэне стали первой страной, которая признала государство Израиль. Сегодня мы открываем посольство США в Иерусалиме. Это был долгий путь", - сказал он во время видеообращения.

В то же время на открытии посольства присутствовала дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, которые являются советниками американского президента.

Кроме того, в церемонии также участвовали замглавы Госдепа Джон Салливан, посол США в Израиле Дэвид Фридман, а также глава Минфина Стивен Мнучин.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Отметим, что статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.

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