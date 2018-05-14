Это был долгий путь: Трамп прокомментировал открытие посольства США в Иерусалиме

Открытие посольства было приурочено к 70-й годовщине признания США государства Израиль

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.

Глава Белого дома Дональд Трамп на торжественной церемонии лично не присутствовал, однако все равно выступил с речью по этому поводу.

"Ровно 70 лет назад Соединенные Штаты при Гарри Трумэне стали первой страной, которая признала государство Израиль. Сегодня мы открываем посольство США в Иерусалиме. Это был долгий путь", - сказал он во время видеообращения.

"On December 6th, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem." #USEmbassyJerusalem pic.twitter.com/lne5FB7sB8 — The White House (@WhiteHouse) 14 мая 2018 г.

В то же время на открытии посольства присутствовала дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, которые являются советниками американского президента.

Кроме того, в церемонии также участвовали замглавы Госдепа Джон Салливан, посол США в Израиле Дэвид Фридман, а также глава Минфина Стивен Мнучин.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Отметим, что статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.