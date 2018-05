Это был долгий путь: Трамп прокомментировал открытие посольства США в Иерусалиме

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.

Глава Белого дома Дональд Трамп на торжественной церемонии лично не присутствовал, однако все равно выступил с речью по этому поводу.

"Ровно 70 лет назад Соединенные Штаты при Гарри Трумэне стали первой страной, которая признала государство Израиль. Сегодня мы открываем посольство США в Иерусалиме. Это был долгий путь", - сказал он во время видеообращения.

"On December 6th, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem." #USEmbassyJerusalem pic.twitter.com/lne5FB7sB8