Эрдоган анонсировал скорую победу над курдами в Сирии

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Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал скорое достижение всех целей военной операции Оливковая ветвь на севере Сирии, сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, в ближайшие дни будет обеспечен контроль и над сирийским районом Талль-Рыфат и тем самым достигнуты цели операции Оливковая ветвь.

Эрдоган также призвал США поспособствовать скорейшему выводу сирийского района Мюнбич из-под контроля курдов. В свою очередь, если курды не захотят оставить этот район Сирии, то Турция самостоятельно решит этот вопрос.

24 марта генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил об установлении полного контроля над сирийским городом Африн.

Город Африн, что на северо-западе Сирии, является форпостом сирийских курдов и их военизированных "Отрядов Народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.

Кроме того, руководство Антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе курдских формирований, что также вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.  

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