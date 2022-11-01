Эрдоган наплевал на Путина? Что происходит между Турцией, РФ и Украиной. Интервью с послом Василием Боднарем 2 ноября, 07:31 Эксклюзив НВ Василий Боднар (Фото:Vasyl Bodnar/Facebook)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал с диктатором Владимиром Путиным о «зерновом соглашении» после вроде бы «приостановки» участия в нем России.

Разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским тоже запланирован, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, как украинское зерно продолжают экспортировать и даже быстрее, чем раньше; к каким провокациям может прибегнуть Россия и почему у Турции наблюдаются антизападные настроения.

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— Публичной реакции президента Турции Эрдогана на «приостановку» зернового соглашения Россией не было три дня, а затем она появилась. Пока было это молчание, были слухи о том, что якобы Эрдоган очень взбешен возможным срывом зерновой сделки. Я уверен, что вы знаете больше. Какова была реакция, когда об этом услышали в Турции?

— Если какое-то недовольство и было, то только в сторону Российской Федерации, поскольку именно Турция и ООН подписывали с Россией часть соглашения, отличающегося от нашего. С точки зрения исполнения сделки, мы остаемся ее стороной, мы не выходили и соглашение действует.

Лучшим ответом было то, что Турция продолжает служить человечеству: несмотря на попытки России заблокировать соглашение, выйти из него или совершить любую другую традиционную для России манипуляцию, Эрдоган четко заявил, что мы будем продолжать его выполнять. Это разумное решение — продолжать осмотр судов двумя группами, без России и без Украины. Это хороший выход, поскольку такой подход был согласован с нами и о нем проинформирована страна-агрессор.

В этом случае реакция отражалась в действии, а вы знаете, что Россия с конца сентября фактически блокировала осмотр кораблей. Собралось около 170 судов, которые не были осмотрены и не прошли полный контроль. Дольше всего [простаивало] одно из судов — 52 дня, если я не ошибаюсь. Только вчера группа ООНовцев и турецкой стороны осмотрели 40. Это говорит о том, как быстро можно пройти эти осмотры даже без России.

— Можно сказать, что Эрдоган наплевал на Путина?

— Нет, на самом деле ведутся переговоры, идут двусторонние треки. Вчера состоялся телефонный разговор министра обороны Турции [Хулуси Акара] с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, вчера также была коммуникация между [Мевлютом] Чавушоглу, министром иностранных дел, и российским коллегой, также [состоялся] разговор с Путиным. И сейчас появилось заявление от министра иностранных дел о том, что планируется также разговор и с нашим президентом [Владимиром Зеленским].