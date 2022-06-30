Эрдоган заявил, что держит контакт с Путиным, чтобы «проложить путь к миру» 30 июня, 18:22 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS / Florion Goga)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в тесном контакте с российскими диктатором Владимиром Путиным. Он объяснил, что делает это для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает TRT Haber.

Он сказал, что Турция исполняет роль посредника между Украиной и Россией и хочет как можно скорее остановить гуманитарный кризис. Эрдоган считает, что НАТО должно сосредоточить дипломатические силы. Поэтому он с самого начала войны находится в «тесном диалоге» с украинской и российской сторонами.

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«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом России Путиным. Все наши усилия направлены на то, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к прочному миру», — заявил президент Турции.

30 мая Эрдоган заявил, что провел отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.



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