«В интересах Анкары проигрыш РФ». На чьей стороне Эрдоган — интервью с украинским послом в Турции Василием Боднарем 8 июня, 09:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

В интересах Турции, чтобы Россия не выиграла войну в Украине, ведь тогда ее позиции ослабеют в других конфликтах, касающихся Анкары. В этом уверен посол Украины в Турции Василий Боднар.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, какие рычаги влияния есть у российского диктатора Владимира Путина на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наоборот; зачем Анкару посещает глава российского МИДа Сергей Лавров и как Россия продает похищенное у Украины зерно.

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— Вы заявляли, что Турция покупает зерно, которое было похищено с оккупированных российскими войсками территорий в Украине. Какие доказательства мы предоставили Турции, какова ее реакция?

— Заявление мое было немного другим. Я сказал о том, что Россия ворует, вывозит и продает это в другие страны, в частности, в Турцию.

На самом деле в Турцию оно заходит по совсем другим документам, где показывается, что это вывоз с территории РФ, что зерно принадлежит какой-то российской компании. То есть у нас сейчас ситуация, когда есть, как минимум, три преступления: первое — кража, второе — незаконное пользование нашими закрытыми портами, третье — вывоз этого зерна по поддельным документам, поскольку на турецкий рынок по документам из Херсона или с территории оккупированного Крыма оно никогда бы не зашло.

Мы, конечно, в тесном контакте с Министерством иностранных дел и с их Министерством торговли. Все нас уверяют, что помогут как можно [сильнее], чтобы не допустить таких продаж.

Вся проблема в том, что мы должны начать юридические процедуры. Мы предложили сейчас Офису генерального прокурора и нашему Минюсту включиться в это дело, возбудить уголовное дело, внести причастных лиц. У нас есть определенные факты [по отношению к людям], которые имеют отношение к этой торговле. [Можно] сделать запрос на то, чтобы их либо доставили в Украину, либо предоставили возможность допросить, и с этого начать юридические процедуры, чтобы наказать виновных в совершении этих преступлений. Кроме заявлений, мы начинаем действовать в юридической плоскости, и это самое главное.

— То есть со стороны Турции у нас есть факт, что они уже заплатили за это зерно, Россия уже получила эти деньги. Здесь мы уже ничего не можем сделать, потому что у них есть документы, что будто это было именно российское зерно.

— Конечно. Продажа идет. Россия все равно торгует своим зерном, и так же тем краденым, поскольку мы имеем факты завоза в черноморские и средиземноморские порты кораблями, которые использует РФ (некоторые сирийские, часть из них подсанкционные). Конечно, мы будем настаивать на том, чтобы это расследовалось очень правильно и виновные были привлечены к ответственности.

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