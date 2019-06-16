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Эрдоган анонсировал первые поставки российских комплексов С-400 в июле

Вчера, 10:38
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Эрдоган анонсировал первые поставки российских комплексов С-400 в июле - фото

Cem Oksuz/Turkish Presidential Press Office

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает поставки первых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в первой половине июля.

Об этом он заявили в интервью телеканалу NTV.

«Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Действительно, вопрос о С-400 решен… Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом реакцию Вашингтона на покупку Анкарой российских С-400, несовместимых с системами НАТО. Их встреча состоится на саммите Большой двадцатки (G20) в июне.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что до 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

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США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Теги:   НАТО С-400 США Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия

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