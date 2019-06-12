Турция назвала письмо Пентагона по С-400 «противоречащим духу союзничества» Сегодня, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Хулуси Акар Анадолу

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар считает письмо Пентагона о возможном прекращении сотрудничества по программе F-35 «противоречащим духу союзничества».

По его словам, в ближайшее время Анкара ответит на ультимативное письмо Вашингтона, передает Анадолу.

«Содержание письма не соответствует духу союзничества Анкары и Вашингтона. В ближайшие дни Вашингтон получит ответ турецкой стороны», — сказал Акар.

Глава Минобороны Турции подчеркнул, что в письме глава Пентагона Патрик Шэнахэн делится ожиданиями относительно путей урегулирования вопросов, связанных с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Он добавил, что 13 июня проведет телефонный разговор с главой Пентагона, а в конце месяца планирует лично встретиться с ним в Брюсселе.

«Турция продолжит выполнять обязательства в рамках НАТО и двусторонних отношений с США. Ожидаем от партнеров того же отношения», — сказал Акар.

Напомним, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.