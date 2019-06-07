США поставили Турции ультиматум по С-400 Вчера, 21:40 Цей матеріал також доступний українською Анадолу С-400 Анадолу

США дали Турции несколько недель на то, чтобы отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые «несовместимы» с приобретением американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн, передает Bloomberg.

Он уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

По словам главы Пентагона, у Турции еще есть время «изменить курс относительно ракетной системы С-400».

Если Турция не откажется от планов по С-400, то турецкие пилоты, которые в настоящее время проходят подготовку в США для полетов на F-35, должны покинуть страну к 31 июля, а обучение новых пилотов прекращается.

США поставили Турции ультиматум после того, как в России назвали сроки поставки первых комплексов С-400. По данным Москвы, это состоится через два месяца.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.