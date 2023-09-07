Аудиенция. Епископы УГКЦ объяснили Папе Франциску, чем он оскорбил украинцев

7 сентября, 06:18
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Утром 6 сентября в Ватикане состоялась частная аудиенция епископов синода УГКЦ с Франциском (Фото:ugcc.ua/)

Утром 6 сентября в Ватикане состоялась частная аудиенция епископов синода УГКЦ с Франциском (Фото:ugcc.ua/)

Епископы УГКЦ встретились с Папой Франциском и объяснили ему, что восхваление имперского прошлого России «причинило боль украинскому народу».

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Утром 6 сентября в Ватикане состоялась частная аудиенция епископов синода Украинской Греко-Католической церкви с Франциском.

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Сообщается, что в откровенном разговоре иерархи УГКЦ «выразили боль, страдания и некоторые разочарования украинского народа».

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По инициативе Франциска встреча состоялась на час ранее, «чтобы иметь возможность дольше пообщаться с украинскими епископами».

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, «эта встреча была временем взаимного слушания и возможностью для откровенного и искреннего диалога».

Блаженнейший Святослав подчеркнул, что в разговоре с Папой епископы выразили все, что верные в Украине и во всем мире поручили ему донести.

В частности, епископы рассказали, что определенные высказывания и жесты «Святого Престола и Вашего Святейшества являются болезненными и тяжело воспринимаются украинским народом, который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Папа римский Ватикан УГКЦ Папа Римский Франциск

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