«Надо очень хорошо думать». Науседа отреагировал на скандальное высказывание Папы Римского о «величии России» 1 сентября, 15:54 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что недавние слова Папы Римского Франциска о «величии России» затрагивают многих людей, поэтому следует больше задумываться, перед тем как делать подобные заявления.

Об этом сообщает LRT.

«Это очень чувствительный вопрос, и перед тем, как делать такие заявления, надо очень хорошо думать, потому что такие заявления наносят вред многим людям, особенно людям, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине», — сказал Науседа.

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«Папа является авторитетом веры, но это не означает автоматически, что он является авторитетом истории», — добавил он.

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними.

Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве процитировала его обращение к участникам мероприятия: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».

В МИД Украины назвали его слова империалистической пропагандой, которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен городов и сел.

Во вторник, 29 августа, представитель святого престола Маттео Бруни сказал, что Папа Римский Франциск не превозносил империализм в своем обращении.

По его словам, понтифик хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии».

Пропагандистское агентство ТАСС заявило, что представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил Папу Римского отметив, за «знание российской истории, это очень хорошо».