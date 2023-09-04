«Я думал культурно». Папа Франциск заявил, что его комментарии о «величии» России были «неудачно сформулированы» 4 сентября, 20:34 Папа Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Франциск признал, что его недавние комментарии относительно России были неудачно сформулированы, и подчеркнул, что его намерением было напомнить молодым россиянам о «большом культурном наследии», а не о политическом.

Об этом он заявил журналистам на борту самолета, когда летел из Монголии, сообщает Reuters.

«Я не думал об империализме, когда говорил это… Возможно, это был не самый лучший способ высказаться, но, говоря о „великой России“, я думал не столько географически, сколько культурно», — объяснил Франциск свое выступление.

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Понтифик отметил, что «это был случайный комментарий, который пришел мне в голову, потому что я изучал ее (русскую историю — ред.) в школе», объяснив таким образом причину, почему он упомянул Петра I и Екатерину II.

Папа Римский также заявил, что нельзя отменять русскую культуру «из-за политических проблем».

«В России были темные политические годы, но наследие существует, оно доступно всем», — сказал он.

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская встреча католической молодежи, которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними.

Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве процитировала его обращение к участникам мероприятия: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».

В МИД Украины назвали его слова империалистической пропагандой, которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен городов и сел.

Во вторник, 29 августа, представитель святого престола Маттео Бруни сказал, что Папа Римский Франциск не превозносил империализм в своем обращении.

По его словам, понтифик хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии».

Пропагандистское агентство ТАСС заявило, что представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил Папу Римского отметив, за «знание российской истории, это очень хорошо».