ЕС работает над шестым пакетом санкций против России, который затронет нефть — глава МИД Литвы 11 апреля, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В список новых ограничений будет включен «пункт о нефти».



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«Я рад работать над шестым пакетом санкций, который включает пункт о нефти. Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти», — приводит слова литовского министра телеканал TV3.

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По его словам, для того, чтобы понять, зачем нужны санкции, «лучше всего съездить в Киев, Ирпень, Бучу».

7 апреля страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на импорт российского угля и эмбарго на поставку вооружения в Россию.



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