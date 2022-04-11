ЕС работает над шестым пакетом санкций против России, который затронет нефть — глава МИД Литвы

11 апреля, 13:02
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В список новых ограничений будет включен «пункт о нефти».

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«Я рад работать над шестым пакетом санкций, который включает пункт о нефти. Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти», — приводит слова литовского министра телеканал TV3.

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По его словам, для того, чтобы понять, зачем нужны санкции, «лучше всего съездить в Киев, Ирпень, Бучу».

7 апреля страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на импорт российского угля и эмбарго на поставку вооружения в Россию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Евросоюз Литва Нефть Санкции против России Война России против Украины

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