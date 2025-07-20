В российских супермаркетах начали появляться яблоки из Северной Кореи, что свидетельствует о намерении КНДР активизировать свое присутствие на российском рынке, пишет Financial Times.

Экономическое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном набирает обороты и выходит за пределы чисто военной помощи, которую КНДР оказывает России в ее войне против Украины.

Появление северокорейской продукции на российском рынке произошло через год после заключения стратегического соглашения между диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Как пишет Financial Times, в последнее время северокорейские рыбацкие лодки стали появляться у дальневосточного побережья России. В то же время производители из КНДР начали регистрировать в России торговые марки для своей продукции — от варенья и колбас до пива и аккордеонов.

Кроме этого, Россия строит автомобильный мост через реку Тюмень на границе с Северной Кореей, стоимостью 100 миллионов долларов. Также рассматривается восстановление железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном протяженностью 10 тысяч километров.

В течение прошлого года происходила активизация гуманитарных контактов между Россией и Северной Кореей: во Владивостоке прошли встречи руководителей университетов обеих стран, северокорейские спортсмены участвовали в соревнованиях на территории РФ, а российские театральные коллективы давали спектакли в Пхеньяне.

11 июля Reuters сообщило, что американская компания по производству консервированных продуктов, захваченная Россией с целью обеспечения внутренних запасов продовольствия, планирует увеличить сокращающиеся объемы продаж за счет экспорта в Китай и Северную Корею.