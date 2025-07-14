Пожар в Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 6 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-агрессор Россия помогает Северной Корее в разработке и производстве баллистических ракет KN-23 (Hwasong 11A) — оружии, которым РФ в ходе комбинированных атак бьет по Украине.

Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного офицера Воздушных сил ВСУ.

По его словам, при первом запуске по Украине северокорейские ракеты промахнулись мимо цели на несколько миль. Однако теперь по дальности и точности они практически не отличаются от российских баллистических ракет.

Офицер ВВС Украины подчеркнул, что в модернизации корейской баллистики РФ принимала активное участие.

«Там поставили российскую систему наведения, систему позиционирования, похожую на ту, что на Искандерах», — рассказал украинский офицер.

После этого ракеты стали точнее — отклонение составляет сотни метров.

«Они еще не Искандеры, но уже близки к ним», — сообщил офицер.

В свою очередь эксперт по ракетам Национального института стратегических исследований Алексей Ижак указал, что корейские ракеты теперь являются вызовом для системы ПВО Patriot

По его словам, при каждом запуске таких ракет необходимо развертывать самые современные и дорогостоящие системы противовоздушной обороны.

«Поэтому они истощают наши возможности ПВО. Россия рассчитывает получить 150−200 таких ракет в этом году», — сообщил эксперт.

По данным из открытых источников, Hwasong-11A (KN-23) разработана на базе российской 9М723 для оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер. KN-23 могут быть оснащены ядерными или обычными боеголовками.

В феврале начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея в 2025 году планирует передать дать России 148 баллистических ракет типа KN-23.

19 мая представители армии Южной Кореи заявили, что режим КНДР получил технологическую помощь от РФ в разработке новой ракеты класса «воздух-воздух» — после испытания этого оружия в начале месяца.

В июне Буданов сообщил, что Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23. Теперь, по его словам, эти ракеты способны поражать цели со «смертельной точностью».