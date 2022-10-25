Джонсон планирует сосредоточиться на усилении поддержки Украины в Вашингтоне — FT 25 октября, 12:07 Друзья Джонсона рассказали о его дальнейших планах (Фото:Boris Johnson/Facebook)

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует сосредоточиться на усилении поддержки Украины со стороны США, для этого он может проводить больше времени в Вашингтоне, пишет FT со ссылкой на его друзей.

По данным одного из собеседников издания, возвращение в правительство под руководством нового британского премьера Риши Сунака кажется маловероятным.

«Кажется, что это не имеет смысла, нет никаких надежд на то, что его попросят вернуться», — отметил один из друзей Джонсона.

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По словам близких соратников бывшего премьера, вместо этого Джонсон хочет с пользой применить свое положение, которое он создал во время работы на посту. Он планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы лоббировать продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

«Формальной роли пока нет, но Борис очень обеспокоен ситуацией в Украине. Он считает, что США и американские расходы на оборону — лучшая сила для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ослабевает», — уточнил его друг.

Накануне Сунак намекнул на возможную международную роль бывшего премьер-министра. Он заявил, что Джонсон продолжит «вносить свой вклад в общественную жизнь дома и за рубежом».

Некоторые чиновники Уайтхолла также обсуждали возможность того, что Джонсон может занять должность международного посланника, потенциально помогая в восстановлении Украины, но обсуждения не перешли в официальную стадию.

Джонсон также вернется к своей писательской деятельности. В настоящее время он заканчивает рукопись своей биографии Уильяма Шекспира и может сосредоточиться на мемуарах о своем пребывании на посту премьер-министра.

«Как и все премьер-министры, он думает о том, что хочет написать о своем пребывании на посту», — поделился один из его друзей.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

С начала войны РФ против Украины Джонсон неоднократно посещал Украины и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Под его руководством Британия оказывала Киеву мощную военную и финансовую поддержку. Великобритания также обучает украинских военных на своей территории.