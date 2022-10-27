Джонсон готовит «план Маршалла для Украины» на международной арене — The Telegraph 27 октября, 16:53 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины на международной арене и ее восстановления, — об этом сообщает The Telegraph в четверг, 27 октября.

По информации издания, Джонсон открыл офис в Вестминстере и надеется основать там новый фонд, который, как говорят его друзья, мог бы собрать миллионы для восстановления Украины. Один из друзей Джонсона назвал это «планом Маршалла для Украины» и добавил, что «Борис соберет много денег» от частных доноров.



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Близкий к Джонсону источник The Telegraph подтвердил, что тот хочет помочь с восстановлением Украины, но уточнил, что работа продолжается постепенно из-за чувствительности вопроса: «Он работает над крупным проектом, связанным с Украиной, который будет касаться восстановления».



Как пишет издание, перед Рождеством Джонсон планирует совершить «громкий визит» в США и привлечь внимание Вашингтона к тяжелой ситуации в Украине. Также сообщается, что он может встретиться с американскими сенаторами и объяснить необходимость дальнейшей поддержки Украины, так как в Британии «обеспокоены ослаблением поддержки Киева среди республиканских политиков в преддверии выборов».

По данным The Telegraph, Джонсон также хочет сосредоточиться на том, чтобы Украина получала необходимое оружие, и намерен оставаться депутатом. Он стал президентом инициативы Conservative Friends of Ukraine (Консерваторы-друзья Украины), созданной после полномасштабного вторжения РФ.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии из-за конфликтов в правительстве. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

После отставки преемницы Джонсона Лиз Трасс он отказался выдвигать свою кандидатуру на должность следующего премьера. Правительство Британии возглавил экс-министр финансов и бывший соратник Джонсона Риши Сунак.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk