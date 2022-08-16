Из-за обстрелов россиян на Запорожской АЭС есть серьезные повреждения, последствия предусмотреть невозможно — Энергоатом 16 августа, 12:14 Российский военнослужащий на фоне Запорожской АЭС (Фото:Фото:(REUTERS/Alexander Ermochenko))

По состоянию на утро вторника, 16 августа, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Ситуация вызвана периодическими обстрелами российскими войсками из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

5 августа в результате атаки оккупантов на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, в результате чего один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.



Видео дня

На следующий день из-за атаки РФ получили повреждения три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.



Кроме того, захватчики обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.



13 августа повреждения также получил открытое распределительное устройство 750 кВ ( ВРП-750).



На предприятии подчеркивают, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.



Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта. Ее работники оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 15 августа, заявил, что российские оккупанты должны покинуть Запорожскую АЭС и соседние территории без всяких условий.

Армия страны-террориста продолжает провокации и обстрелы территории АЭС, российские войска используют территорию станции для обстрелов городов и общин поблизости, прячут на объектах ЗАЭС свои боеприпасы и технику и фактически заменяли ее.

Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.