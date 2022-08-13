«Точка невозврата». В российском МИД озвучили новые угрозы США в случае признания России спонсором терроризма

13 августа, 13:21
Кремль, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Россия заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

О таких угрозах Москвы в адрес Вашингтона заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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В ответ на вопрос о том, рассматривает ли Кремль вариант понижения дипломатических отношений России и США, Дарчиев заявил: «В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию страной — спонсором терроризма. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва».

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«Американская сторона предупреждена», — подчеркнул Дарчиев.

В духе российской пропаганды он также заявил, что «западники во главе с США» якобы «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». Российский дипломат при этом не упомянул, что именно Россия нарушила все возможные международные нормы, вторгшись в Украину, и продолжает совершать на украинской территории самые тяжкие военные преступления.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством —спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения.

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Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны:

  • Куба (в 1982—2015 годах, затем исключена из списка при Бараке Обаме, администрация которого ослабила американские санкции против Кубы, и вновь возвращена в 2021 году, за восемь дней до истечения полномочий Дональда Трампа)
  • КНДР (в 1988—2008 годах, затем была исключена после договоренности о допуске инспекторов МАГАТЭ на все заявленные агентством ядерные объекты, и вернулась в список в 2017 году)
  • Иран (с 1984 года)
  • Сирия (с 1979 года)

Ранее в этот список в разное время входили также Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия МИД России Россия-США Страна-агрессор Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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