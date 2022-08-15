«Поддержка Канады очень ценна». Трюдо примет участие в саммите Крымской платформы

15 августа, 15:45
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Jennifer Gauthier)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Jennifer Gauthier)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщается на странице платформы в Twitter.

«Благодарим Джастина Трюдо за подтверждение участия в онлайн-саммите», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/crimeaplatform/status/1559146750480465921

В сообщении Крымской платформы говорится, что поддержка Канады очень ценна.

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«В этом году у Крымской платформы гораздо более глубокие вызовы, вызванные незаконным и необоснованным полномасштабным вторжением в Украину», — говорится в заявлении.

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23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.

https://www.youtube.com/watch?v=ExCG-krMYic&t=241s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Канада Джастин Трюдо Крымская платформа Война России против Украины

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