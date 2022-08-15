«Поддержка Канады очень ценна». Трюдо примет участие в саммите Крымской платформы
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Jennifer Gauthier)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом сообщается на странице платформы в Twitter.
«Благодарим Джастина Трюдо за подтверждение участия в онлайн-саммите», — говорится в сообщении.
В сообщении Крымской платформы говорится, что поддержка Канады очень ценна.
«В этом году у Крымской платформы гораздо более глубокие вызовы, вызванные незаконным и необоснованным полномасштабным вторжением в Украину», — говорится в заявлении.
23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.
В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.
Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.
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