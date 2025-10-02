У Европы пока нет достаточных средств защиты и для создания предложенной «дроновой стены» понадобятся тысячи таких систем. Об этом заявил исполнительный директор MyDefence Даниэль Хермансен, пишет Sky News .

По словам Хермансена, для эффективной защиты даже одного крупного объекта, как аэропорт, нужно несколько десятков систем обнаружения, а вместе с устройствами для глушения это превращается в тысячи необходимых единиц.

Технологии MyDefence уже используются украинскими военными на фронте для отражения атак российских беспилотников. Системы могут отслеживать дроны, перехватывать сигнал, заставлять их возвращаться к месту запуска, а также определять модель аппарата и координаты оператора, отмечают в Sky News.

Недавно иностранные правительства проявили заинтересованность в приобретении таких сенсоров.

«Аэропорты по всему миру игнорировали эту угрозу. Никто на самом деле не заботился об этом в течение многих лет, поэтому это не было ценной вещью для инвестирования, и вдруг у вас появились аэропорты, которые очень уязвимы к этой угрозе, и теперь все пытаются принять меры», — пояснил Хермансен. Он призвал Европу срочно найти устойчивое решение для охраны инфраструктуры.

«Всем надо проснуться и сказать: хорошо, это должно стать устойчивым способом защиты критической инфраструктуры в будущем», — добавил он.

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, возле авиабаз, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger и где обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.