«Еще один инструмент давления». Сибига требует от РФ не депортировать украинцев через границу с Грузией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия использует депортацию граждан Украины через Грузию как инструмент давления. Об этом в пятницу, 19 июля, Сибига написал в соцсети X.

Сибига предложил России перевозить этих людей непосредственно к украинской границе. Он добавил, что с июня Россия значительно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией.

«В результате десятки людей, многие из которых не имеют надлежащих документов, застряли в транзитной зоне. Украинские консулы активно работают над тем, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову», — заявил он.

По словам министра, Украина сотрудничает с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть остальных своих граждан.

«Однако нет гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных еще больше. Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России направлять эти категории граждан Украины непосредственно к украинской границе. Мы будем готовы принять их оттуда», — добавил он.

26 июня Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на российско-грузинской границе находится ряд украинских граждан, которых депортировали из России после пребывания в тюрьмах.

Как сообщили в МИД, 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — еще девять. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 украинцев.

20 июня Telegram-канал Tbilisi life писал, что в последние дни в недостроенном подвале в Верхнем Ларсе (село и пункт контроля на российско-грузинской границе в Северной Осетии) резко возросло количество украинцев, которые были похищены с временно оккупированных территорий Украины и вывезены в Россию. Обычно там размещается пять-десять человек. Однако сейчас их уже 36.

Как сказано в сообщении, из них 16 — с паспортами, восемь — не являются бывшими заключенными, у трех есть подтверждение личности от посольства Украины. Tbilisi life отмечает, что с августа 2024 года выезды из российских центров временного содержания в РФ были фактически перекрыты — людей просто не выпускали. Однако в начале июня поток людей внезапно возобновился в сторону Грузии. Как пишет Tbilisi life, десятки бывших заключенных начали массово прибывать в Верхний Ларс.

Как отметили в Tbilisi life, это может быть связано с изменениями в грузинском миграционном законодательстве, и таким образом Россия, возможно, пытается «выбросить» как можно больше людей до вступления в силу новых правил.