Министерство иностранных дел Украины узнало, что на российско-грузинской границе находится ряд украинских граждан, которых депортировали из России после пребывания в тюрьмах.

Об этом сообщили NV в пресс-службе МИД в четверг, 26 июня.

В ведомстве отметили, что на пункт пропуска приезжало консульское должностное лицо посольства Украины в Грузии, чтобы встретиться с руководителем пограничной части и доставить гуманитарную помощь.

Как сообщили в МИД, 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — еще девять. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 украинцев.

Посольство Украины в Грузии находится в постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями для обеспечения украинцев гуманитарной и медицинской помощью, а также организации надлежащих условий их пребывания, отметили в ведомстве.

Там добавили, что ситуацию контролирует Департамент консульской службы МИД Украины.

20 июня Telegram-канал Tbilisi life писал, что в последние дни в недостроенном подвале на Верхнем Ларсе (село и пункт контроля на российско-грузинской границе в Северной Осетии) резко возросло количество украинцев, которые были похищены с временно оккупированных территорий Украины и вывезены в Россию. Обычно там размещается пять-десять человек. Однако сейчас их уже 36.

Как сказано в сообщении, из 36 человек 16 — с паспортами, восемь — не бывших заключенных, трое — с подтверждением личности от посольства Украины. Tbilisi life отмечает, что с августа 2024 года выезды из российских центров временного содержания в РФ были фактически перекрыты — людей просто не выпускали. Однако в начале июня поток людей внезапно возобновился в сторону Грузии. Как пишет Tbilisi life, десятки бывших заключенных начали массово прибывать в Верхний Ларс.

Причины пока неизвестны, однако, как отметили в Tbilisi life, это может быть связано с изменениями в грузинском миграционном законодательстве, и таким образом Россия, возможно, пытается «выбросить» как можно больше людей до вступления в силу новых правил.

Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет поправок в Уголовный кодекс «для усиления борьбы с нелегальной миграцией и совершенствования правил предоставления международной защиты», писало Эхо Кавказа в апреле. Поправки в частности предусматривают запрет въезда иностранцам, если они представляют «угрозу государственной безопасности».

Tbilisi life пишет, что в подвале Верхнего Ларса есть только 17 спальных мест, поэтому люди вынуждены спать по очереди. Также предполагается, что у 60% из бывших заключенных может быть ВИЧ, а также у большинства может быть туберкулез в закрытой форме.

Кроме этого, мужчина на видео, опубликованном Tbilisi life, рассказывает, что грузинская сторона предоставляет им просроченные продукты.