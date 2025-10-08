Начальник Генштаба Чехии предлагает передать Украине 30 модернизированных танков T-72

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржегка планирует рекомендовать правительству передать Украине 30 танков T-72M4CZ , которые сейчас завершают ремонт на государственном предприятии VOP CZ. Об этом сообщает Radio Prague International в среду, 8 октября.

Как отмечает Минобороны Чехии, решение о модернизации этих танков приняли еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. После обновления технику планировали использовать в чешских Вооруженных силах до момента закупки новых танков.

Реклама

Издание добавило, что армия Чехии имеет на вооружении немецкие Leopard 2A4 и приняла решение об ускоренной закупке Leopard 2A8.

«Чтобы вложенные в ремонт средства имели смысл, я, в соответствии с интересами безопасности нашей страны, намерен рекомендовать правительству передать эти танки Украине», — отметил Ржегка.

6 октября президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение инициативы по поставкам Украине боеприпасов повредит не только самой Украине, но и его государству.

Ранее Андрей Бабиш, лидер победившей на парламентских выборах партии ANO, заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ». По словам Бабиша, поставками снарядов для Украины должны заниматься НАТО и ЕС.

В 2024 году Чехия, при поддержке союзников, начала инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. В августе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что в рамках чешской инициативы Украине уже передано более миллиона артиллерийских снарядов.