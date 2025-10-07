«Остались поврежденные или непригодные». OSINT-аналитики заявили, что у российской армии закончились боеспособные танки

Российская армия полностью исчерпала запас боеспособных танков в войне против Украины, но еще имеет почти три тысячи машин, требующих ремонта или уже не подлежащих восстановлению. Об этом свидетельствуют данные нескольких OSINT-аналитиков, которые опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Роман Шрайк.

По их данным, на хранении в РФ остаются 2 887 танков, из которых 1 656 находятся в плохом состоянии, но теоретически могут быть восстановлены. Среди них только 92 — это Т-80, которые до сих пор выпускают, остальные — устаревшие Т-62, Т-64 и Т-72.

Еще 1 231 танк находится в критическом состоянии и фактически непригоден к ремонту. Из них только 23 — это Т-80, а большинство составляют модели Т-54, Т-55 и Т-62, производство которых прекратили более полувека назад.

Как пишет Шрайк, большинство из 1 656 российских танков, находящихся в плохом состоянии, относятся к моделям, которые на практике почти не восстанавливают. Реально ремонтировали только устаревшие Т-55, Т-62 и Т-72Б, которых осталось 684 единицы. По словам аналитика, их еще можно восстановить, но процесс длительный и сложный.

Согласно обнародованным данным, ни одного современного танка Т-90, который в РФ приняли на вооружение в 2020 году, в стране не осталось — ни в рабочем, ни в поврежденном состоянии.

«Я думаю, что сейчас в списке все актуально. Кстати, большое сокращение количества Т-72А на 349-й [вероятно, речь идет о 349-й Центральной базе хранения танков в Алтайском крае (Топчиха)]. И многие БМП, похоже, вот-вот будут отправлены», — написал OSINT-аналитик Jompy.

Он отметил, что оценить техническое состояние танков часто бывает сложно. Он считает, что среди резервной техники нет ни одного танка, можно было бы быстро восстановить. Он добавил, что если бы некоторые танки, которые на снимках выглядят удовлетворительно, действительно были пригодными к ремонту, их бы уже давно использовали.

Во время войны Россия потеряла 4 455 танков, среди них — все 112 Т-90 и 1 533 Т-80 различных модификаций, отмечает Интерфакс-Украина.

До начала полномасштабного вторжения российские танки хранились на 24 базах, сейчас — только на девяти. В общем, если в начале войны РФ имела 7 342 танка, то к концу 2022 года их количество сократилось до 6 870, а в конце 2023 года — до 4 666 единиц.