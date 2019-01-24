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Британия отказалась поддержать Мадуро

Вчера, 18:41
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EPA

Джереми Хант

В правительстве Великобритании заявили, что не считают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

По словам министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, и.о. президента, лидер оппозиции Хуан Гуайдо является тем человеком, который сможет вывести Венесуэлу из кризиса.

Великобритания присоединилась к позиции США, Канады, Бразилии и Аргентины относительно Венесуэлы.

Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Теги:   Венесуэла Николас Мадуро Джереми Хант Великобритания

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