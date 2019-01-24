Британия отказалась поддержать Мадуро Вчера, 18:41 263 Цей матеріал також доступний українською EPA Джереми Хант EPA

В правительстве Великобритании заявили, что не считают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

По словам министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, и.о. президента, лидер оппозиции Хуан Гуайдо является тем человеком, который сможет вывести Венесуэлу из кризиса.

Великобритания присоединилась к позиции США, Канады, Бразилии и Аргентины относительно Венесуэлы.

EU may not recognise Guaido as #Venezuela pres but UK is. @Jeremy_Hunt in Washington: It's clear that "Nicholas Maduro is not the legitimate leader of Venezuela...The United Kingdom believes Juan Guaido is the right person to take #Venezuela forward." — laurence norman (@laurnorman) 24 января 2019 г.

Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.