Впервые с начала войны. Блинкен планирует провести переговоры с Лавровым 27 июля, 22:46 Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS/File Photo)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Блинкена, он планирует обсудить с Лавровым «важное предложение», выдвинутое американской стороной несколько недель назад по освобождению двух незаконно задержанных в России граждан США — Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер, сообщает CNN.

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Уилана с 2018 года держат в российском СИЗО по обвинению в шпионаже, а Грайнер задержали в феврале этого года за якобы незаконный ввоз наркотиков — речь идет о каннабиоидном масле, которое спортсменка приобрела в США по рецепту.

Госсекретарь не уточнил, о чем идет речь, но, по данным источников CNN, президент Джо Байден поддержал идею обменять Уилана и Грайнер на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Кроме того, Блинкен хочет обсудить с Лавровым недавно подписанное соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна по Черному морю. Глава американской дипломатии подчеркнул, что «обсуждение Украины без Украины» с Лавровым не будет.

Последний раз государственный секретарь США и министр иностранных дел России вели телефонные переговоры 12 февраля. В Госдепе тогда сообщили, что Блинкен выразил Лаврову опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

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