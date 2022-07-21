Иначе это сделает Конгресс. Пелоси требует от Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма — Politico

21 июля, 11:12
Нэнси Пелоси (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Нэнси Пелоси (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев.

Конгресс предоставил госсекретарю полномочия признать другую страну государством-спонсором терроризма.

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Однако, по информации журналистов, в Конгрессе говорят, что законодатели могли бы принять закон, чтобы признать РФ спонсором терроризма без Государственного департамента, тем самым давя на диктатора Владимира Путина самостоятельно.

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«Нет никакой юридической причины, по которой Конгресс не мог бы принять закон, фактически признавший Россию государством-спонсором терроризма», — сказал помощник от Демократической партии.

3 мая Верховная Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США признать Россию государством-спонсором терроризма.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а вооруженные силы — террористической организацией.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Терроризм Нэнси Пелоси Энтони Блинкен Война России против Украины

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