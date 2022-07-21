Иначе это сделает Конгресс. Пелоси требует от Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма — Politico 21 июля, 11:12 Нэнси Пелоси (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев.

Конгресс предоставил госсекретарю полномочия признать другую страну государством-спонсором терроризма.

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Однако, по информации журналистов, в Конгрессе говорят, что законодатели могли бы принять закон, чтобы признать РФ спонсором терроризма без Государственного департамента, тем самым давя на диктатора Владимира Путина самостоятельно.

«Нет никакой юридической причины, по которой Конгресс не мог бы принять закон, фактически признавший Россию государством-спонсором терроризма», — сказал помощник от Демократической партии.

3 мая Верховная Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США признать Россию государством-спонсором терроризма.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а вооруженные силы — террористической организацией.



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