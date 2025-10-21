Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии Укринформ.

Она отметила, что ЕС поддерживает энергосистему Украины. По ее словам, сумма такой помощи уже достигла около 3 млрд евро.

«И мы не начинаем это только сейчас. Мы начали готовиться к этой зиме еще в конце прошлого отопительного сезона, поэтому это работа, которая продолжается», — сказала дипломат.

Среди направлений поддержки — подключение Украины и Молдовы к континентальной электросети с суточной возможностью передачи 2,1 гВт электроэнергии.

«Во-вторых, мы поддерживаем закупку газа. Недавно мы предоставили гарантии ЕБРР и ЕИБ на сумму 800 млн евро для закупки газа», — заявила Матернова.

Также ЕС поддерживает поставки компрессоров, подстанций и другого технического оборудования для ремонта электросетей, сетей распределения и производства газа через Механизм гражданской защиты ЕС.

«Мой любимый пример: в этом году мы привезли целую тепловую электростанцию из Вильнюса. Разобрали ее по частям, привезли сюда, и теперь она используется», — напомнила посол.

Кроме этого, ЕС занимается аварийным ремонтом для крупных энергокомпаний, как государственных, так и частных. Еще одним направлением является гуманитарная помощь.

«У нас есть новый пакет на эту зиму на 40 млн евро, запущенный несколько недель назад, чтобы помочь в чрезвычайных ситуациях. Полагаю, мои уже коллеги направляются в Чернигов, чтобы узнать, как помочь городу с массовым отключением электроэнергии и остановкой водоснабжения после вчерашних ударов», — сказала Матернова.

21 октября в Чернигове произошел полный блэкаут в результате российских обстрелов. В городе нет электроэнергии и водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба городского совета, благодаря альтернативным источникам питания, восстанавливается подача тепла в городские и областные (расположенные в Чернигове) учреждения медицины и детские сады.

Вечером 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения в результате попадания беспилотника РФ.