Путин прокомментировал рейды российских добровольцев в Белгородскую область

13 июня, 19:11
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин публично отреагировал на рейды российских добровольцев в Белгородскую область.

Во время встречи с так называемыми российскими «военкорами» диктатор заявил, что атаки на Белгородскую область связаны с «желанием отвлечь силы и средства» армии России от других направлений.

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Путин добавил, что «надо укреплять границу», а Москва и другие крупные города России якобы будут защищены от атак беспилотников.

Также, по его словам, на территории Белгородской области сейчас противника нет.

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Диктатор также угрожает, что хочет «рассмотреть вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны на таком расстоянии, чтобы невозможно было доставать территорию России», если обстрелы продолжатся.

«Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но можно было предположить, что противник будет себя вести таким образом, и можно было бы лучше подготовиться. Но проблема будет решена», — сказал диктатор о рейдах РДК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал проблемой Путина рейды добровольцев в Белгородскую область.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Белгород

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