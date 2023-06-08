«Надо сжечь Белгород». Интервью NV с Цимбалюком — о радости россиян после вызванной ими катастрофы на Каховской ГЭС 8 июня, 14:56 NV Премиум Вид на Дом культуры на затопленной улице в оккупированной Новой Каховке после вызванной Россией катастрофы на Каховской ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Журналист Роман Цимбалюк долгое время жил в России, а потому достаточно глубоко ознакомлен с методами работы российской пропаганды.

Даже после отъезда из Москвы он продолжает следить за деятельностью псевдожурналистов в РФ.

В интервью Radio NV Цимбалюк рассказал, что говорят пропагандисты о трагедии, которую вызвала Россия на Каховской ГЭС, с каких пор они и диктатор Владимир Путин начали ненавидеть украинцев, а также что должно произойти, чтобы это прекратилось.

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Инфографика: NV

— Какую сейчас дезинформацию и фейки россияне распространяют относительно подрыва дамбы Каховского водохранилища?

— Я бы не сказал, что они как-то особенно это все освещают. На самом деле в последнее время РФ и ее пропаганда — информационные преступники — не врут. Они прямо используют слова «уничтожить», «истребить». То есть всё абсолютно откровенно.

По поводу Каховской ГЭС. Если послушать внимательно российские эфиры, например, программа «60 минут ненависти к Украине» с Олей Скабеевой. Что там было сказано [7 июня] днем? Корреспондентка, которая делает включение из Новой Каховки, говорит, что после удара мне позвонили и сказали, что военные уже эвакуированы. Через 10 минут после удара, и предложили ей эвакуироваться. То есть к чему я это веду? Если военные, российский оккупационный корпус был эвакуирован, то, видимо, кто-то что-то знал об этом.

Поэтому я бы не придавал какого-то значения в части того, а что же там произошло? На самом деле в нашем контексте говорить о международном праве очень сложно, но как-то так повелось, что за оккупированную территорию отвечает оккупант. Это касается в том числе и плотины Каховской ГЭС.

В целом они радуются, потому что понятно, что это колоссальная экологическая катастрофа. И это все придется преодолевать нам после того, как россиян выгонят.

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А вообще идея не новая. «Почему бы не бросить ядерную бомбу где-то по Украине» или как-то так. Интересно, что они не являются какими-то оригинальными в этом отношении.

Единственное, что они забыли немножечко про Грайворон [Белгородской области] и вообще эту часть РФ, которая думает о самоопределении и проведении референдума. Я говорю о действиях РДК на территории то ли Белгородской области, то ли Белгородской народной республики.

— Как удалось довести до такого состояния и до такого уровня ненависти россиян, которые живут в ХХІ веке? Ты же их видел, ты с ними общался. Ты себе можешь природу этой ненависти объяснить?