«Надо сжечь Белгород». Интервью NV с Цимбалюком — о радости россиян после вызванной ими катастрофы на Каховской ГЭС

8 июня, 14:56
NV Премиум
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Вид на Дом культуры на затопленной улице в оккупированной Новой Каховке после вызванной Россией катастрофы на Каховской ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Вид на Дом культуры на затопленной улице в оккупированной Новой Каховке после вызванной Россией катастрофы на Каховской ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Автор: Дмитрий Тузов

Журналист Роман Цимбалюк долгое время жил в России, а потому достаточно глубоко ознакомлен с методами работы российской пропаганды.

Даже после отъезда из Москвы он продолжает следить за деятельностью псевдожурналистов в РФ.

В интервью Radio NV Цимбалюк рассказал, что говорят пропагандисты о трагедии, которую вызвала Россия на Каховской ГЭС, с каких пор они и диктатор Владимир Путин начали ненавидеть украинцев, а также что должно произойти, чтобы это прекратилось.

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Инфографика: NV

— Какую сейчас дезинформацию и фейки россияне распространяют относительно подрыва дамбы Каховского водохранилища?

— Я бы не сказал, что они как-то особенно это все освещают. На самом деле в последнее время РФ и ее пропаганда — информационные преступники — не врут. Они прямо используют слова «уничтожить», «истребить». То есть всё абсолютно откровенно.

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По поводу Каховской ГЭС. Если послушать внимательно российские эфиры, например, программа «60 минут ненависти к Украине» с Олей Скабеевой. Что там было сказано [7 июня] днем? Корреспондентка, которая делает включение из Новой Каховки, говорит, что после удара мне позвонили и сказали, что военные уже эвакуированы. Через 10 минут после удара, и предложили ей эвакуироваться. То есть к чему я это веду? Если военные, российский оккупационный корпус был эвакуирован, то, видимо, кто-то что-то знал об этом.

Поэтому я бы не придавал какого-то значения в части того, а что же там произошло? На самом деле в нашем контексте говорить о международном праве очень сложно, но как-то так повелось, что за оккупированную территорию отвечает оккупант. Это касается в том числе и плотины Каховской ГЭС.

В целом они радуются, потому что понятно, что это колоссальная экологическая катастрофа. И это все придется преодолевать нам после того, как россиян выгонят.

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А вообще идея не новая. «Почему бы не бросить ядерную бомбу где-то по Украине» или как-то так. Интересно, что они не являются какими-то оригинальными в этом отношении.

Единственное, что они забыли немножечко про Грайворон [Белгородской области] и вообще эту часть РФ, которая думает о самоопределении и проведении референдума. Я говорю о действиях РДК на территории то ли Белгородской области, то ли Белгородской народной республики.

— Как удалось довести до такого состояния и до такого уровня ненависти россиян, которые живут в ХХІ веке? Ты же их видел, ты с ними общался. Ты себе можешь природу этой ненависти объяснить?

Теги:   Россия Украина-Россия Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Белгородская область Катастрофа Роман Цимбалюк Радио NV Ольга Скабеева Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Русский добровольческий корпус РДК Подрыв Каховской ГЭС

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