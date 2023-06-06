«Это проблемы Путина». Зеленского спросили, будут ли ВСУ «демилитаризовать» Белгород 6 июня, 21:43 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Владимир Зеленский назвал проблемой диктатора Владимира Путина бои в Белгородской области.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

Ему задали вопрос, подпишет ли он указ о вводе украинских войск в Белгородскую область для ее «демилитаризации» после выхода на границы 1991 года — Зеленский ответил отрицательно и пошутил, что, возможно, журналист будет следующим президентом и сам может принять такое решение.

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«Украине это не нужно, она не воюет на территории России. Мы воюем исключительно на своих независимых территориях и освобождаем только свои земли. Мы не хотим чужого, но и не будем отдавать свое. Поэтому и воюем. Это проблема Путина», — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина не собирается захватывать территории любого государства.

«Это влияет на отношение к нам как к будущему члену НАТО. Если хотим в Европейский союз и НАТО, то должны вести себя соответствующе. Мы не используем западное оружие на территории России», — резюмировал президент.

4 июня бойцы РДК и Легиона Свобода России заявили, что совершили очередной рейд в Белгородскую область. 5 июня в РДК говорили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка.

