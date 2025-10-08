В Бельгию прибыли F-35 — это открывает путь к передаче Украине F-16 уже в 2026 году (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

В Бельгию через семь лет после закупки у США пришли истребители F-35. Благодаря этому Брюссель уже в 2026 году может передать Украине дополнительные F-16 , сообщает DefenseExpress .

В публикации говорится, что новые бельгийские самолеты прибыли на авиабазу Флорен, где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году, отмечает издание.

DefenseExpress пишет, что в то же время Бельгия планирует держать собственные F-16 вплоть до 2028 года, когда их полностью выведут в пользу F-35.

Инфографика: NV

Вместе с тем, старые истребители постепенно будут выводиться из состава воздушных сил и отправляться в Украину. Как говорится в материале, такой факт подтверждается утвержденными соглашением сроками передачи до 2028 года.

Издание сообщает, что заказ на поставку Бельгии F-35 выполняет американская компания Lockheed Martin. Она по первоначальным договоренностям должна была начать поставлять эти истребители еще в 2023 году. Однако первые самолеты были готовы только в 2024-м и использовались для подготовки пилотов на территории США.

Первый же F-35, предназначенный именно для передачи Бельгии, выпустили с завода только в начале июня 2025 года. Он имеет номер FL009. В целом первая переброшенная на территорию Бельгии партия состоит из четырех самолетов, отмечает издание.

«Именно благодаря этой поставке, скорее всего, удастся реализовать передачу боеспособных бельгийских F-16 уже в 2026 году. Таким образом, удастся усилить украинский авиапарк, обеспечивая, например, дополнительные вылеты», — сообщает DefenseExpress.

Инфографика: NV

Издание подчеркивает, что всего для воздушных сил Бельгии заказали 34 F-35A, а контракт подписали еще в октябре 2018 года, то есть семь лет назад. Недавно решили, что этого недостаточно, поэтому планируют докупить еще 11 единиц.

12 июля 2024 года заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16, но до 2028 года.

В феврале 2025-го начальник Генштаба бельгийских ВС Фредерик Вансин сказал, что Бельгия откладывает передачу Украине 30 истребителей F-16 как минимум до конца этого года.

Позже в марте посол Бельгии в Украине Люк Якобс сообщил, что Брюссель продолжает выполнять свои обязательства по передаче Украине F-16 в рамках двустороннего соглашения по безопасности.

Также в начале марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что передача самолетов F-16 Украине откладывается до 2026 года. Причиной задержки является ожидание Бельгией новых самолетов F-35, которые должны заменить имеющиеся F-16. Однако де Вевер не уточнил, когда именно страна получит истребители F-35.

В мае министр обороны Бельгии Тео Франкен говорил, что Бельгия попытается предоставить Украине истребители F-16 раньше запланированного срока.

26 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что Брюссель передаст Украине несколько истребителей F-16 в ближайшие месяцы.