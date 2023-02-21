Байден встретился с Санду в Польше

21 февраля, 22:14
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Джо Байден (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Джо Байден (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент США Джо Байден встретился с президентом Молдовы Майей Санду во вторник, 21 февраля, в Варшаве.

Об этом сообщает CNN.

Байден подчеркнул, что США продолжат поддерживать Молдову.

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«Во время встречи Байден подчеркнул продолжающуюся помощь США, чтобы помочь Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость, включая ее программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также устранить последствия войны России против Украины», — сообщает Белый дом.

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Это произошло через несколько дней после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «глубоко обеспокоены» попытками России дестабилизировать правительство Молдовы. Санду также заявила на прошлой неделе, что Россия готовит государственный переворот в Молдове.

https://www.youtube.com/watch?v=dWNH4Asjfs4
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Джо Байден Молдова Майя Санду Война России против Украины

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