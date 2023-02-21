«Россия никогда не победит Украину». Что сказал Байден в Варшаве — главные заявления 21 февраля, 20:16 Джо Байден в Варшаве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден во вторник, 21 февраля, выступил в Королевском замке в Варшаве с речью, посвященной полномасштабной войне России против Украины и ответу мирового сообщества.

NV собрал главные заявления главы Белого дома:

год назад мир готовился к падению Киева. Я только что вернулся из Киева и могу сообщить, что Киев стоит — гордый, высокий и, самое главное, свободный;

вторжение России в Украину было испытанием для всего мира и демократии, и мир его выдержал. Демократия стала сильнее, а диктаторы — слабее;

вместо легкой победы в Украине, на которую рассчитывал Путин, он «остался со сгоревшими танками и хаосом среди российских сил»;



жестокость российских военных и наемников в Украине была чрезвычайной, как и ответ украинского народа и всего мира;

Запад не планировал нападать на Россию, как утверждает Путин. Война против Украины не была неизбежной — Путин ее выбрал и может закончить одним словом;

Россия заплатит за свою жестокость, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности россияне понесут ответственность;

диктаторы понимают только одно слово: «Нет»: «Нет, ты не захватишь мою страну», «Нет, ты не отнимешь мою свободу», «Нет, ты не отнимешь мое будущее»;

диктатор, стремящийся восстановить империю, не сможет подавить любовь людей к свободе. Стремление Путина к власти и захвату земель потерпит поражение, а любовь украинцев к своей стране победит;

союзники по НАТО едины, как никогда, продолжат непоколебимую поддержку Украины и не устанут;

США твердо привержены НАТО и 5-й статье устава Альянса. В 2024 году США примут саммит НАТО и отметят 75-летие « самого сильного оборонительного союза в истории»;

самого сильного оборонительного союза в истории»; впереди тяжелые и горькие дни, победы и трагедии, и США и их союзники продолжат поддерживать Украину;



спустя год после полномасштабного вторжения РФ Украина по-прежнему свободна и независима, защитники Украины освободили более половины захваченной оккупантами территории. Россия никогда не победит Украину.

Видео дня

Джо Байден прибыл в Польшу после неанонсированного визита в Киев 20 февраля, который стал первым визитом президента США в Украину за 15 лет.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.