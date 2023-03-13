Администрация Байдена отказывается признавать ЧВК Вагнер террористами — The Hill

13 марта, 23:54
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ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Igor Russak)

ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Igor Russak)

В США назревает спор между Конгрессом и администрацией президента Байдена по поводу того, нужно ли внести ЧВК Вагнер в список террористических организаций, The Hill.

Ранее администрация Байдена уже признала ЧВК Вагнер глобальной преступной организацией и ввела соответствующие санкции. Но американский парламент хочет пойти дальше и призывает Государственный департамент признать группировку террористами.

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Группа из семи сенаторов, как демократов, так и республиканцев, уже подготовила проект закона о признании ЧВК Вагнер иностранной террористической организацией (FTO). Такой статус повлечет за собой более жесткие санкции, нежели нынешний статус транснациональной преступной организации.

«Обозначение FTO увеличило бы ресурсы США для преследования и пресечения деятельности Вагнера, послужило бы сильным сдерживающим фактором против людей или правительств, ведущих дела с группой, и открыло бы новые пути для судебных исков», — пишет издание.

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Осведомленный источник на правах анонимности рассказал журналистам, администрация Байдена выступает против этого закона, опасаясь, что это навредит дипломатическим усилиям США в странах Африки.

Сегодня деятельность ЧВК Вагнер охватывает такие страны, как Судан, Ливия, Центральноафриканская Республика, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Камерун и Чад.

«[Госдепартамент] опасается, что присвоение Вагнеру статуса FTO, автоматически закроет въезд в США и заблокирует активы многим официальным лицам тех правительств, которые имеют дело с ними [Вагнером]. Такова природа их беспокойства», — сказал источник.

При этом отмечается, что администрация Байдена не против того, чтобы признать террористами «вагнеровцев», действующих в Украине, но против наделения этим статусом подразделений, действующих в Африке.

В противовес этому сторонники присвоения Вагнеру статуса террористов отмечают, что закон дает президенту США право откладывать или даже отменять санкции в отношении отдельных лиц, если есть такая необходимость.

Сторонники статуса FTO уверены, что решение по Вагнеру не только даст соответствующий сигнал тем, кто сотрудничает с группировкой, но и заложит основу для будущего признания России государством-спонсором терроризма. Администрация Байдена также сопротивляется и этому шагу, опасаясь непредсказуемых последствий в международной политике и торговле.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Джо Байден Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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