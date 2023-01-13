США работают над ликвидацией ЧВК Вагнера по всему миру — Госдеп 13 января, 02:15 Центр боевиков ЧВК Вагнер в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak/File Photo)

США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК Вагнера по всему миру. В Госдепартаменте внимательно следят за тем, как Вагнера стремится вербовать наемников из Сербии.

Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, пишет AP.



«Я не знаю, есть ли опасения (в Сербии – ред.), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ПВК Вагнера активна, чтобы положить конец ее деятельности», — заявил Чолле.

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По его словам, в Госдепартаменте США внимательно следят за тем, что ЧВК Вагнера стремится вербовать наемников из Сербии и других стран, и этого нельзя допустить. Чолле также призвал Сербию ввести санкции против России.

«Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо», - добавил он.