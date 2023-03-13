«Стратегия гибридной войны». В Италии заявили, что ЧВК Вагнер стоит за наплывом мигрантов из Африки

13 марта, 20:17
Поделиться:
Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В правительстве Италии заявили, что боевики кремлевской ЧВК Вагнера стоят за наплывом лодок с мигрантами, которые пытаются пересечь Средиземное море.

Как сообщает агентство Reuters, министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, то это часть стратегии гибридной войны.

«Я думаю, сейчас можно с уверенностью заявить, что экспоненциальный рост миграции с африканских берегов также в значительной степени является частью четкой стратегии гибридной войны Вагнера, который использует свое значительное влияние в определенных африканских странах», — заявил глава МИД.

Видео дня

Читайте также:

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время визита в Израиль также сказал агентству ANSA, что его беспокоит, что многие мигранты прибывают из районов, «контролируемых Вагнером».

По данным МВД Италии, в 2023 году в Италию прибыло около 20 тысяч человек по сравнению с 6100 за тот же период в 2022 году, из-за чего правительство подвергается все большему давлению.

Читайте также:
Кровавая кухня повара Путина. Как питерский ресторатор Пригожин превратил армию наемников в транснациональный бизнес и политическое оружие

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони занимает жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Она подверглась критике после кораблекрушения недалеко от Калабрии в прошлом месяце, в результате которого погибли по меньшей мере 79 человек. В итальянском правительстве призывают союзников по НАТО помочь Италии справиться с ростом мигрантов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Италия Мигранты Нелегальные мигранты Частная военная компания Вагнера ЧВК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X