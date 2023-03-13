«Стратегия гибридной войны». В Италии заявили, что ЧВК Вагнер стоит за наплывом мигрантов из Африки 13 марта, 20:17 Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В правительстве Италии заявили, что боевики кремлевской ЧВК Вагнера стоят за наплывом лодок с мигрантами, которые пытаются пересечь Средиземное море.

Как сообщает агентство Reuters, министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, то это часть стратегии гибридной войны.



«Я думаю, сейчас можно с уверенностью заявить, что экспоненциальный рост миграции с африканских берегов также в значительной степени является частью четкой стратегии гибридной войны Вагнера, который использует свое значительное влияние в определенных африканских странах», — заявил глава МИД.



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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время визита в Израиль также сказал агентству ANSA, что его беспокоит, что многие мигранты прибывают из районов, «контролируемых Вагнером».

По данным МВД Италии, в 2023 году в Италию прибыло около 20 тысяч человек по сравнению с 6100 за тот же период в 2022 году, из-за чего правительство подвергается все большему давлению.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони занимает жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Она подверглась критике после кораблекрушения недалеко от Калабрии в прошлом месяце, в результате которого погибли по меньшей мере 79 человек. В итальянском правительстве призывают союзников по НАТО помочь Италии справиться с ростом мигрантов.