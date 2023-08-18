Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном «без предварительных условий» 18 августа, 08:17 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден готов без предварительных условий встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова.

Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в интервью Kyodo News.

«Они не ответили положительно на это предложение, но оно все еще на столе. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — сказал он, не уточнив, когда именно предложили КНДР встретиться.

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Кирби сделал заявление за день до того, как Байден должен провести трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи, главной темой которого станет быстрое развитие ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который трижды лично встречался с Кимом Чен Ыном, администрация Байдена пытается достичь прогресса в направлении денуклеаризации через многочисленные каналы с участием официальных лиц, но не на самом высоком уровне.

Кирби подчеркнул, что даже при отсутствии реакции от Пхеньяна Соединенные Штаты готовы защищать свою нацбезопасность во всех других аспектах, а также интересы своих корейских и японских союзников.

«Это означает, что мы должны разместить в регионе больше сил и средств, которые у нас есть, и мы при необходимости, безусловно, рассмотрим возможность сделать это снова в будущем», — добавил он.



Ранее разведывательное агентство Южной Кореи выявило признаки того, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету на фоне трехсторонней встречи. По словам Кирби, со стороны Пхеньяна «могут быть какие-то провокационные действия», но какие именно — неизвестно, поэтому «было бы не целесообразно тратить время, чтобы сильно волноваться об этом».