КНДР официально прокомментировала результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

Государственное информационное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало официальный комментарий Пхеньяна о результатах саммита президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
В материале ЦТАК саммит назван великим событием и "вековой встречей", которая откроет новую страницу во взаимоотношениях между КНДР и США.
"Впервые в более 70-летней истории противоречия и вражды на Корейском полуострове после раскола на две части, главы КНДР и США сделали первый шаг для примирения и стояли лицом к лицу на месте диалога...это эпохальный поворот в соответствии с требованием развития эпохи отношений между двумя странами", - сказано в материале.
Главы КНДР и США обменялись открытыми мнениями о дальнейших шагах по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове.
"Если американская сторона примет настоящие меры для укрепления доверия, нацеленные на улучшение отношений между КНДР и США, то и мы, соответственно этому, готовы с добрыми намерениями принять следующие дополнительные меры".
Согласно заявлению Пхеньяна, Ким Чен Ын и Трамп согласны, что достижение мира и стабильности, денуклеаризацию на Корейском полуострове можно достигнуть соблюдая принцип ступенчатости и одновременного действия.
Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.
По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.
Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".
Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.
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