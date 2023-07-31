Существует ли новая «ось зла»? 31 июля, 09:04

Про новую «ось зла» я слышу не в первый раз. Это утверждение уже на уровне политических стереотипов. Поэтому решил высказаться на эту тему в более широком формате

Появилась информация о том, что Китай, несмотря на декларируемый нейтралитет, предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины. Также было упомянуто, что в поисках вооружений и боеприпасов, РФ активно окучивает Северную Корею (КНДР), естественно, не забыли про иранские беспилотники, и про то, что Кремль пытается втянуть в новую ось зла страны Африки и Латинской Америки. В этой связи вопрос: что демократический мир может противопоставить этому крепнущему союзу авторитарных режимов?

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Про новую «ось зла» я слышу не в первый раз. Это утверждение уже на уровне политических стереотипов. Поэтому решил высказаться на эту тему в более широком формате.

Прежде всего, хочу предостеречь от публицистических преувеличений и неадекватных оценок взаимодействия России с другими государствами. Не надо самих себя пугать придуманными и преувеличенными страшилками.

На данный момент нет глобального и системного противостояния между демократическим миром и некой коалицией авторитарных режимов, чего-то вроде «холодной войны», которая была в 1950—1980-е гг. между Западным миром и Советским блоком. Теоретически что-то подобное возможно в перспективе при определенном развитии событий. Но сейчас такой ситуации нет. Например, с Россией взаимодействуют Турция и Индия, страны с формально демократическими политическими системами и тесно связанные с глобальным Западом. У этих стран доминируют эгоистические экономические интересы, отчасти и геополитические установки в отношениях с Россией. Очень многие страны одновременно взаимодействуют и с Россией, и с нами, а тем более с Западом. Самый яркий пример — Турция, но умеренно нейтральной позиции в отношениях с Россией и Украиной придерживаются абсолютное большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Не надо придумывать страшилки про « крепнущий союз авторитарных режимов»

Принципиально важный момент — экономическое и даже политическое взаимодействие отдельных стран с Россией не означает, что они поддерживают войну России против Украины и являются частью «оси зла». Абсолютное большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки не поддерживают войну России против Украины, но при этом и не осуждают действия России, придерживаясь условно нейтрально позиции и ограничиваясь призывами к миру. Даже Китай и Иран, которые некоторые комментаторы записывают в новую «ось зла», официально не поддерживают войну России против Украины, не признают аннексии Крыма и других оккупированных украинских территорий. Их поддержка России обусловлена как экономическими интересами, так и тем, что они воспринимают эту войну как противостояние России с США и НАТО. Их интерес в том, чтобы Россия не проиграла эту войну, что означало бы усиление США и Запада. Но ввязываться в эту войну на стороне России они не будут.

Напрямую поддерживают агрессивные действия России против Украины всего лишь несколько стран — Беларусь, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Эритрея. Ситуативно к этому списку можно добавить еще несколько стран, но в целом их будет не более десятка. Это легко проверить по голосованиям на Генеральной Ассамблее ООН.

Не надо придумывать страшилки про «крепнущий союз авторитарных режимов». Нет такого союза. Есть тактическое и ситуативное взаимодействие таких режимов, при этом в ряде случаев между ними могут проявляться и противоречия, как, например, между Ираном и Россией по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Персидском заливе. Есть очевидное усиление международного влияния Китая. И есть всплески внешнеполитической активности России. Но даже саммит РФ-Африка показал снижение уровня представительства африканских государств во взаимодействии с Россией.

Что касается поставок оружия и продукции двойного назначения. Да, это происходит. Чаще неофициально, по продукции двойного назначения — иногда даже из западных стран, в обход санкций. Некоторые страны могут это делать и по отношению к России и к Украине. Напрямую продают России оружие, а точнее — боеприпасы и ресурсы двойного назначения, очень небольшое число стран. Тот же Китай официально этого не делает. Из Китая идут ресурсы двойного назначения, а также каски, бронежилеты, и тому подобное. Что касается небоевых дронов, то мы их также закупаем у Китая.

Противодействовать поставкам оружия и товаров двойного назначения для России можно только одним путем — усилением санкций, особенно вторичных санкций, против компаний, которые помогают обходить существующий санкционный режим.

Еще один актуальный вопрос от журналистов: почему Запад не дает Украине всего необходимого, чтобы сокрушить Россию на поле боя — ведь это ускорило бы крах путинского режима и значительно ослабило ось зла?

Запад, а точнее, и, в первую очередь, США, не дают нам всего необходимого по одной простой причине — они опасаются чрезмерной эскалации войны между Россией и Украиной, и втягивания НАТО в эту войну, а также рисков использования Россией ядерного оружия. Их условная стратегия заключается в том, чтобы для начала не допустить поражения Украины в войне против России, а затем — путем ограниченной поддержки Украины вынудить Россию к прекращению этой войны и освобождению большей части оккупированных территорий.

Поскольку вероятность затягивания войны между Россией и Украиной возрастает, на Западе вновь обостряется дискуссия по поводу дальнейшей стратегии по отношению к войне России против Украины. Две конкурирующие позиции: 1) надо усилить поставки оружия и боеприпасов Украине, чтобы изменить баланс сил в пользу Украины и принудить Россию к завершению войны; 2) надо начинать переговоры о прекращении военных действий, чтобы не допустить чрезмерного затягивания этой войны на неопределенный срок.

Реальная политика США и Запада в целом по отношению к войне между Россией и Украиной будет колебаться между двумя этими позициями. Но чем ближе к началу кампании по президентским выборам в США, тем более настойчиво будет звучать тема мирных переговоров.

Через 4−5 месяцев, максимум через полгода наши партнеры начнут нас предметно убеждать в необходимости мирных переговоров. Это не означает переговоры о мире на условиях России. Переговоры будут лишь о прекращении военных действий, в том числе взаимных обстрелов территории России и Украины, и о возобновлении судоходства в Черном море. Но даже сам факт начала таких переговоров не будет означать скорого достижения договоренностей. И нам, и нашим партнерам надо готовиться к тому, что Путин может попытаться затянуть войну (в режиме ограниченной интенсивности) на период как минимум до президентских выборов в США.

Что касается краха путинского режима, то на Западе в это либо не верят, либо, напротив, опасаются, что неконтролируемый крах путинского режима приведет к хаосу в РФ и риску потери контроля над ядерным оружием. Это также объясняет осторожные действия Белого дома. Однако не в интересах США и ЕС завершать нынешнюю войну на российских условиях. И уж точно это не в наших интересах.

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