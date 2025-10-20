Трамп подписал с премьером Австралии соглашение по редкоземельным минералам
Трамп подписал с премьером Австралии соглашение о поставках в США редкоземельных минералов (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов. Это решение стало частью стратегии США по уменьшению зависимости от поставок из Китая, сообщает Bloomberg.
«Через год мы будем иметь столько редкоземельных минералов, что не будем знать, что с ними делать», — заявил Трамп во время встречи лидеров в Белом доме в понедельник, 20 октября.
Албаниз подчеркнул, что соглашение включает запуск трубопровода на сумму 8,5 млрд долларов, а также будет способствовать переработке редкоземельных минералов в Австралии. Он отметил, что это соглашение выводит экономическое и оборонное сотрудничество между странами «на новый уровень».
В рамках соглашения США и Австралия обязались защищать свои внутренние рынки от «недобросовестных торговых практик».
В течение следующих шести месяцев страны совместно выделят более миллиарда долларов на начальные проекты. Также будет реализован ряд дальнейших проектов в двух странах и один с участием Японии.
Белый дом сообщил, что Пентагон поможет финансировать строительство современного завода по переработке галлия в Западной Австралии.
Австралия, которая владеет четвертым по величине месторождением редкоземельных минералов, имеет амбиции стать альтернативным поставщиком сырья для США.
9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.
В июне в отдаленной части Западной Австралии геологи обнаружили огромное месторождение железной руды. Оно содержит 55 миллиардов тонн руды и оценивается в почти $6 триллионов.