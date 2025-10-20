Трамп подписал с премьером Австралии соглашение по редкоземельным минералам

Трамп подписал с премьером Австралии соглашение о поставках в США редкоземельных минералов (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов . Это решение стало частью стратегии США по уменьшению зависимости от поставок из Китая, сообщает Bloomberg .

«Через год мы будем иметь столько редкоземельных минералов, что не будем знать, что с ними делать», — заявил Трамп во время встречи лидеров в Белом доме в понедельник, 20 октября.

Албаниз подчеркнул, что соглашение включает запуск трубопровода на сумму 8,5 млрд долларов, а также будет способствовать переработке редкоземельных минералов в Австралии. Он отметил, что это соглашение выводит экономическое и оборонное сотрудничество между странами «на новый уровень».

В рамках соглашения США и Австралия обязались защищать свои внутренние рынки от «недобросовестных торговых практик».

В течение следующих шести месяцев страны совместно выделят более миллиарда долларов на начальные проекты. Также будет реализован ряд дальнейших проектов в двух странах и один с участием Японии.

Белый дом сообщил, что Пентагон поможет финансировать строительство современного завода по переработке галлия в Западной Австралии.

Австралия, которая владеет четвертым по величине месторождением редкоземельных минералов, имеет амбиции стать альтернативным поставщиком сырья для США.

9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.

В июне в отдаленной части Западной Австралии геологи обнаружили огромное месторождение железной руды. Оно содержит 55 миллиардов тонн руды и оценивается в почти $6 триллионов.