Израиль нанес ракетные удары по большой авиабазе в Сирии 14 ноября, 00:41 Президент Израиля Исаак Герцог и Беньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Израильские ракеты поразили большую авиабазу в сирийской провинции Хомс. Погибли два военнослужащих, еще трое получили ранения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное сирийское информационное агентство SANA.



Военные источники сообщили, что авиабаза в Шайрате недавно использовалась иранскими военно-воздушными силами.

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Сирийские государственные СМИ опубликовали краткое видео «агрессии» и заявили о материальном ущербе, не уточняя подробностей.

Один военный источник, не уполномоченный говорить публично, сообщил, что удары были нацелены на взлетно-посадочную полосу на разветвленной авиабазе, расположенной к юго-востоку от города Хомс.

Взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, претерпели значительное расширение российскими военными за последние три года, сообщил военный источник.

Источники безопасности говорят, что у России, которая сохраняет значительное военное присутствие в Сирии, есть силы, расположенные вблизи авиабазы Шайрат, и использующая эту базу.

Региональные источники и источники в разведке говорят, что в последние месяцы Израиль усилил удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы воспрепятствовать нарастающему использованию Ираном воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая ливанскую Хизбаллу, которую поддерживает Иран.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, следящая за такими событиями, заявила, что во время воскресного удара был уничтожен состав иранских ополченцев и Хезболлы, расположенных на авиабазе Шайрат.