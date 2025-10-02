«Вы финансируете эту войну». В Польше резко ответили Орбану, который обвинил Туска в «игре» с безопасностью Европы

Орбан заявил об «опасной игре» Польши в отношении войны в Украине (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартозевский в среду, 1 октября, резко ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после того, как обвинил польского премьера Дональда Туска в «опасной игре» с безопасностью ЕС.

Об этом 2 октября пишет Euractiv.

Критика Орбана появилась после выступления Туска на Варшавском форуме безопасности, где польский политик подчеркнул, что война в Украине является также «нашей войной».

В своей заметке в X Орбан заявил: «Вы можете считать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет. То же самое касается Европейского Союза. Вы играете в опасную игру с жизнью и безопасностью миллионов европейцев».

В ответ Бартозевский указал на то, что Венгрия продолжает закупать российскую нефть. «Уважаемый премьер-министр, покупая российскую нефть, вы финансируете эту войну. Вы один из двух премьеров в Европе, кто это делает. Пожалуйста, прекратите это — без денег россияне не смогут вести войну».

Кроме Орбана, Бартозевский намекает на премьера Словакии Роберта Фицо, правительство которого, как и Венгрия, в значительной степени зависит от российских энергоносителей и выступает против расширения санкций ЕС, добавляет издание.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Агентство Reuters писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Словакия и Венгрия отказываются сокращать импорт российской нефти и газа, пока не появятся надежные альтернативы.

