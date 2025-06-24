Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить альянс».

Об этом он сказал в интервью Sky News.

В то же время, когда его спросили, может ли Россия напасть в течение нескольких месяцев, Зеленский сказал, что не «верит, что [Путин] готов».

Президент Украины также заявил, что планы членов НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП до 2035 года являются «очень медленными».

«Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на обучение армии», — отметил он.

Зеленский также считает, что Путину нужна пауза, снятие санкций и обученная армия.

«А 10 лет — это очень долгий срок. У него уже будет готова новая армия [к тому времени]», — сказал он.

Ранее экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предположил, что Альянс может не ответить на «небольшое нападение» РФ на Эстонию. По его словам, если нападение будет ограниченным по масштабам и не будет представлять прямой угрозы территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. Во время этих обсуждений будут решать, стоит ли начинать войну с Россией.

11 июня глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.

В декабре 2024 года финское издание Iltalehti писало, что в НАТО считают, что Россия отрабатывала нападение на Финляндию и страны Балтии, в частности Эстонию, а также Норвегию, и не отказалась от планов его осуществить.