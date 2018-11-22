Армия США намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает DW.
По словам главы Пентагона, подобный шаг позволит избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями.
Как уточнил Мэттис, наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся". Их возведение обсуждалось с Анкарой.
Напомним, 1 ноября Турция и США приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Совместное патрулирование будет продолжаться вплоть до достижения целей, определенных дорожной картой по Манбиджу.
Манбидж, около 30 км от турецкой границы, был предметом разногласий между Анкарой и Вашингтоном, поскольку курдские силы, которых Турция считает террористами, приняли участие в освобождении города от боевиков Исламского государства в 2016 году.
С июня вооруженные силы Турции и США проводят скоординированное, но независимое друг от друга патрулирование вблизи Манбиджа.
Напомним, что 30 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкие военные готовят наступление на позиции курдов, оставшиеся к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии. Анкара считает сирийских курдов террористами и угрозой для национальной безопасности.
На следующий день подразделения вооруженных сил Турции и поддерживаемые международной коалицией под руководством США Демократические силы Сирии обменялись огнем.
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