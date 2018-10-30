30 октября 2018, вторник

Турция в ближайшее время начнет наступление на оставшиеся позиции курдов в Сирии

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Началу наземной операции предшествовали авиаудары по курдским поселениям

Началу наземной операции предшествовали авиаудары по курдским поселениям

Турецкие военные готовят наступление на позиции курдов, оставшиеся к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии.

Об этом, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Reuters.

По его слова военная операция уже началась, однако более масштабное наступление будет проведено в ближайшее время.

При этом подготовка к вторжению проходит на фоне бомбардировок поселений сирийских курдов.

Напомним, 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.

После захвата турками Африна под контролем курдов остался лишь небольшой анклав к северо-востоку от Алеппо.

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