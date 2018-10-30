Турция в ближайшее время начнет наступление на оставшиеся позиции курдов в Сирии

Турецкие военные готовят наступление на позиции курдов, оставшиеся к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии.
Об этом, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Reuters.
По его слова военная операция уже началась, однако более масштабное наступление будет проведено в ближайшее время.
При этом подготовка к вторжению проходит на фоне бомбардировок поселений сирийских курдов.
Напомним, 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.
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После захвата турками Африна под контролем курдов остался лишь небольшой анклав к северо-востоку от Алеппо.
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