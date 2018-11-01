Турция и США приступили к совместному патрулированию на севере Сирии

ВС Турции и США приступили к совместному патрулированию

В четверг, 1 ноября, турецкие и американские военнослужащие начали совместные патрулирования в регионе Манбидже на севере Сирии, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам министра обороны Турции, совместное патрулирование будет продолжаться вплоть до достижения целей, определенных дорожной картой по Манбиджу, передает Анадолу.

Манбидж, около 30 км от турецкой границы, был предметом разногласий между Анкарой и Вашингтоном, поскольку курдские силы, которых Турция считает террористами, приняли участие в освобождении города от боевиков Исламского государства в 2016 году.

С июня вооруженные силы Турции и США проводят скоординированное, но независимое друг от друга патрулирование вблизи Манбиджа.

Напомним, что 30 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкие военные готовят наступление на позиции курдов, оставшиеся к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии. Анкара считает сирийских курдов террористами и угрозой для национальной безопасности.

На следующий день подразделения вооруженных сил Турции и поддерживаемые международной коалицией под руководством США Демократические силы Сирии обменялись огнем.